Анджеліна Джолі і Бред Пітт розлучилися ще в 2016 році, але актори досі говорять про свій розрив.



Днями Анджеліна дала інтерв'ю порталу The Sun, в якому розповіла про те, як підтримка дітей допомогла їй пережити важкий період:



«Протягом останніх кількох років було не легко. У мене були злети і падіння, але я не відчувала себе захищеною. Моя сила - в моїх дітях, тому пару років я майже не працювала і весь час проводила з ними. І я знала, що заради своїх дітей я повинна впоратися з усіма труднощами і йти вперед», - поділилася Джолі.



