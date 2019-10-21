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Анджеліна Джолі розповіла, хто підтримував її під час розлучення
21.10.2019 21:57
Анджеліна Джолі і Бред Пітт розлучилися ще в 2016 році, але актори досі говорять про свій розрив.

Днями Анджеліна дала інтерв'ю порталу The Sun, в якому розповіла про те, як підтримка дітей допомогла їй пережити важкий період:

«Протягом останніх кількох років було не легко. У мене були злети і падіння, але я не відчувала себе захищеною. Моя сила - в моїх дітях, тому пару років я майже не працювала і весь час проводила з ними. І я знала, що заради своїх дітей я повинна впоратися з усіма труднощами і йти вперед», - поділилася Джолі.

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