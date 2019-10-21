|Ми не встигаємо: У Брукліна Бекхема знов нова пасія
|21.10.2019 23:10
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Інсайдери розповіли порталу The Sun, що старший син Вікторії і Девіда зустрічається з моделлю Фібі Торранс, яка, до речі, старша за нього на 5 років:
«Поки що вони не поспішають афішувати свої стосунки, але Бруклін і Фібі вже сходили на кілька побачень».
Джерело також відзначило, що нова дівчина Брукліна дуже схожа на його маму:
«Деякі друзі Брукліна навіть жартують над ним через таку схожість, але він не звертає на це увагу».
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