Після розриву з Ханою Крос Бруклін знову довго був серед самотніх холостяків і завів нову подружку.



Інсайдери розповіли порталу The Sun, що старший син Вікторії і Девіда зустрічається з моделлю Фібі Торранс, яка, до речі, старша за нього на 5 років:



«Поки що вони не поспішають афішувати свої стосунки, але Бруклін і Фібі вже сходили на кілька побачень».







Джерело також відзначило, що нова дівчина Брукліна дуже схожа на його маму:



«Деякі друзі Брукліна навіть жартують над ним через таку схожість, але він не звертає на це увагу».