Співачка і телеведуча Оля Полякова обожнює оголятися і дивувати публіку. Саме тому ніхто вже не округлить очей, коли побачить зірку у зухвалому образі. Проте, якщо мова йде про дорослу поведінку її неповнолітньої дочки, фанати одразу негативно реагують. Так само вони незадоволені, якщо Оля показує надмірну наготу. Як от цього разу.



Полякова показала в мережі два фото, які були зроблені в театрі, куди зірка прийшла на запрошення балерини Катерини Кухар. Як видно, Оля обрала для такого заходу досить відверту сіру сукню цікавого фасону, під якою немає білизни. Цей наряд підкреслив струнку фігуру зірки і її довгі ноги. У підписі до фото Полякова розповіла про балет, а шанувальники почали обговорювати наряд, в якому вона прийшла в театр.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 19 Жов 2019 р. о 1:21 PDT

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