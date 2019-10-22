|Оля Полякова вийшла у світ без нижньої білизни (Фото)
|22.10.2019 00:05
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Полякова показала в мережі два фото, які були зроблені в театрі, куди зірка прийшла на запрошення балерини Катерини Кухар. Як видно, Оля обрала для такого заходу досить відверту сіру сукню цікавого фасону, під якою немає білизни. Цей наряд підкреслив струнку фігуру зірки і її довгі ноги. У підписі до фото Полякова розповіла про балет, а шанувальники почали обговорювати наряд, в якому вона прийшла в театр.
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