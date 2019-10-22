Ось і наробив шуму новий документальний фільм про життя герцогів Сассекських, ініціатором якого стала сама королівська пара!







Цієї неділі на каналі ITV вийшла сенсаційна картина про подорож Гаррі і Меган в Африку, під час якої пара дала дуже відверте інтерв'ю про свої обов'язки, маленького сина, взаємовідносини з Вільямом і, найголовніше, про роботу під пресингом британської преси.



Ми ж помітили цікаву деталь - як ласкаво Меган називає свого чоловіка.



«Я вже давно кажу H ("Ейч") - так я його ласкаво називаю, - недостатньо просто пережити щось. Не в цьому сенс життя. Ти повинен по життю відчувати себе щасливим. Я дійсно намагалася прийняти цю британську жорсткість з боку ЗМІ. Намагалася, правда. Але я думаю, що це дійсно шкідливо для мого внутрішнього стану».



Емоційний спіч Меган викликав дуже бурхливу реакцію користувачів Twitter, які виступили єдиним онлайн-фронтом на захист «нової британської принцеси», яка по-справжньому страждає.

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