|Як Меган Маркл ніжно називає принца Гаррі?
|22.10.2019 07:07
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Цієї неділі на каналі ITV вийшла сенсаційна картина про подорож Гаррі і Меган в Африку, під час якої пара дала дуже відверте інтерв'ю про свої обов'язки, маленького сина, взаємовідносини з Вільямом і, найголовніше, про роботу під пресингом британської преси.
Ми ж помітили цікаву деталь - як ласкаво Меган називає свого чоловіка.
«Я вже давно кажу H ("Ейч") - так я його ласкаво називаю, - недостатньо просто пережити щось. Не в цьому сенс життя. Ти повинен по життю відчувати себе щасливим. Я дійсно намагалася прийняти цю британську жорсткість з боку ЗМІ. Намагалася, правда. Але я думаю, що це дійсно шкідливо для мого внутрішнього стану».
Емоційний спіч Меган викликав дуже бурхливу реакцію користувачів Twitter, які виступили єдиним онлайн-фронтом на захист «нової британської принцеси», яка по-справжньому страждає.
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