Погода, Новости, загрузка...
Як Меган Маркл ніжно називає принца Гаррі?
22.10.2019 07:07
Ось і наробив шуму новий документальний фільм про життя герцогів Сассекських, ініціатором якого стала сама королівська пара!

0905_5eb1124bdf77110c828f1ff378f8068b_ce_2333x1555x0x0_cropped_740x3_fittedblur_xppk.jpg (40.08 Kb)

Цієї неділі на каналі ITV вийшла сенсаційна картина про подорож Гаррі і Меган в Африку, під час якої пара дала дуже відверте інтерв'ю про свої обов'язки, маленького сина, взаємовідносини з Вільямом і, найголовніше, про роботу під пресингом британської преси.

Ми ж помітили цікаву деталь - як ласкаво Меган називає свого чоловіка.

«Я вже давно кажу H ("Ейч") - так я його ласкаво називаю, - недостатньо просто пережити щось. Не в цьому сенс життя. Ти повинен по життю відчувати себе щасливим. Я дійсно намагалася прийняти цю британську жорсткість з боку ЗМІ. Намагалася, правда. Але я думаю, що це дійсно шкідливо для мого внутрішнього стану».

Емоційний спіч Меган викликав дуже бурхливу реакцію користувачів Twitter, які виступили єдиним онлайн-фронтом на захист «нової британської принцеси», яка по-справжньому страждає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 