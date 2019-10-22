За останніми повідомленнями ЗМІ, Анастасію Заворотнюк з одної клініки перевезли таємно в іншу. Хоча, за інсайдерськими повідомленнями, онкохвора Анастасія перебуває вдома.







А иепер маму Заворотнюк побачили на Данилівському кладовищі в Москві. Це підтверджує місцева преса. Раніше шанувальники активно радили родичам Заворотнюк попросити допомоги у святої Матрони Московської. Очевидно, що мати акторки прислухалась до їхніх рекомендацій і все-таки відвідала цвинтар, де знаходиться могила святої. Жінці радили молитися за здоров’я доньки саме до святої Матрони.



Як відомо, родичі Анастасії Заворотнюк не називають її діагноз та абсолютно не коментують стан акторки. З різних джерел повідомляється, що "Моя прекрасна няня" проходить курс відновлення і не перебувала в критичному стані.

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