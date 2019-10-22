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1 млн доларів - подарунок Кім Кардашьян від Каньє Веста
22.10.2019 19:48
Вчора Кім Кардашьян виповнилося 39 років! Зірка відсвяткувала день народження в колі сім'ї та друзів. Після торжества Кім подякувала всім за подарунки, а особливо відзначила презент від її чоловіка Каньє Веста.

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Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)



Репер подарував своїй дружині 1 мільйон доларів. Але не їй конкретно, а благодійним організаціям, які працюють над тюремною реформою від імені Кім.

«Я отримала дивовижні подарунки від всієї моєї родини, але найдивовижніший був від Каньє», - написала щаслива іменинниця.

Нагадаємо, Кардашьян бореться за тюремну реформу, згідно з якою злочинці, які не скоювали злочину, могли б виходити з в'язниці достроково.

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