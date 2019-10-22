17-річний син Наталі Водянової, Лукас Портман, відсвяткував другу річницю відносин з Мілою Разафі і виклав милу фотографію з нею (де, до речі, вперше видно обличчя дівчини), яку підписав:



«Це були божевільні два роки, але кожна секунда була варта того. Люблю тебе".



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Lucas Portman (@lucas_portman) 21 Жов 2019 р. о 5:13 PDT



Міла, на відміну від свого обранця, веде непублічний спосіб життя: закритий Instagram з 324 підписниками (серед них і Наталія Водянова) і ніякої інформації про себе в Мережі. А ось Лукас зі своїми фоловерами, яких більше 30 тисяч, ділиться всім: дебютом на показі Balmain в рамках чоловічого Тижня моди в Парижі цього літа, сімейними фотографіями та особистим життям.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура instagram допис лукас наталія водянова Теги: фішки