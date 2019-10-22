|Старший син Наталі Водянової разом зі своєю дівчиною (Фото)
|22.10.2019 21:01
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«Це були божевільні два роки, але кожна секунда була варта того. Люблю тебе".
Міла, на відміну від свого обранця, веде непублічний спосіб життя: закритий Instagram з 324 підписниками (серед них і Наталія Водянова) і ніякої інформації про себе в Мережі. А ось Лукас зі своїми фоловерами, яких більше 30 тисяч, ділиться всім: дебютом на показі Balmain в рамках чоловічого Тижня моди в Парижі цього літа, сімейними фотографіями та особистим життям.
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