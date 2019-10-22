|По-багатому: Як Кім Кардашьян святкувала свій день народження
|22.10.2019 22:15
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Кріс Дженнер, наприклад, написала під архівними дитячими фотографіями дочки:
«Ти просто чудо природи. Неймовірна дочка, мама, армия, друг і сестра. Спасибі, що світиш яскравим світлом на всіх, кого любиш. Ти завжди йдеш вперед і показуєш іншим приклад. Ти добра, щедра, співчутлива, і я так пишаюся тією дивовижною жінкою, якою ти стала. Я дуже тебе люблю, і мені дуже пощастило бути твоєю мамою».
А Хлої виклала сімейні знімки з Кім із підписом:
«Є дуже багато чудових речей, які я хотіла б, щоб люди знали про тебе, але назву лише деякі з них. Все своє життя ти світишся зсередини, в тебе величезна енергія. У тебе є мужність і віра в те, що все завжди вийде. Але найголовніше - ти робиш людей кращими! Ти хочеш, щоб кожен був кращою версією себе. Я молюся, щоб кожен день свого життя ти відчувала себе коханою, шанованою і цінною! Ми всі тебе любимо».
Інші сестри теж поспішили з постами в Інстаграмі:
Відомо, що грандіозної вечірки з нагоди свята Кім не влаштовувала - замість цього зібрала друзів і рідних на невелику домашню вечерю: в Stories Кім виклала ролики, на одному з яких їй приносять торт зі свічками, а на іншому вона показує десятки букетів.
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