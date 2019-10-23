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Поцілунок яких знаменитостей став найбільш пам"ятним в історії?
23.10.2019 00:09
Весілля покійної принцеси Діани і принца Чарльза дсі є одним з найбільш обговорюваних світських заходів в Великобританії. А поцілунок молодят очолив незвичайний рейтинг.

Британці назвали весільний поцілунок принца і принцеси Уельських на балконі Букінгемського палацу найбільш пам'ятним в історії. До такого висновку прийшли в ході опитування, проведеного на замовлення каналу HISTORY перед серією випусків «Фото, що змінили світ».

Чверть опитаних відзначили, що поцілунок Діани Спенсер і спадкоємця британського престолу - таким, що запам'ятався найбільше в історії.

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