|Поцілунок яких знаменитостей став найбільш пам"ятним в історії?
|23.10.2019 00:09
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Британці назвали весільний поцілунок принца і принцеси Уельських на балконі Букінгемського палацу найбільш пам'ятним в історії. До такого висновку прийшли в ході опитування, проведеного на замовлення каналу HISTORY перед серією випусків «Фото, що змінили світ».
Чверть опитаних відзначили, що поцілунок Діани Спенсер і спадкоємця британського престолу - таким, що запам'ятався найбільше в історії.
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