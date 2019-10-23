37-річний принц Вільям виявився дуже незадоволений одкровеннями молодшого брата і його дружини в документальному фільмі "Harry & Meghan: An African Journey". У ньому 38-річна Меган Маркл і 35-річний принц Гаррі емоційно розповіли про тиск, який відчувають на собі, про те, як важко бути в центрі уваги.







Окремою темою розмови стали взаємини з герцогами Кембриджськими. Гаррі, нарешті, прокоментував чутки про конфлікт зі старшим братом:



«Відбувається щось неминуче. Але ми, як були братами, так і будемо ними завжди. Зараз ми абсолютно точно йдемо різними стежками», - висловився він на камеру.



За повідомленнями джерел, принц Вільям не надто задоволений заявами, які герцоги Сассекські робили в фільмі. Після виходу фільму брати поговорили один з одним наодинці.



«Вільям турбується про свого брата, який, як він відчуває, знаходиться в дуже крихкому стані», - наводить слова джерела Daily Mail.



Уточнюється, що герцог Кембриджський схвалив рішення Гаррі і Меган взяти шеститижневу перерву у виконанні королівських обов'язків.

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