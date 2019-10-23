|Принц Вільям одобрив рішення принца Гаррі відійти від королівських справ
|23.10.2019 05:47
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Окремою темою розмови стали взаємини з герцогами Кембриджськими. Гаррі, нарешті, прокоментував чутки про конфлікт зі старшим братом:
«Відбувається щось неминуче. Але ми, як були братами, так і будемо ними завжди. Зараз ми абсолютно точно йдемо різними стежками», - висловився він на камеру.
За повідомленнями джерел, принц Вільям не надто задоволений заявами, які герцоги Сассекські робили в фільмі. Після виходу фільму брати поговорили один з одним наодинці.
«Вільям турбується про свого брата, який, як він відчуває, знаходиться в дуже крихкому стані», - наводить слова джерела Daily Mail.
Уточнюється, що герцог Кембриджський схвалив рішення Гаррі і Меган взяти шеститижневу перерву у виконанні королівських обов'язків.
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