|Струнка Скарлетт Йоханссон у маленькій чорній сукні
|23.10.2019 07:57
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21 жовтня актриса взяла судьба в зйомках вечірнього шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. У студії рейтингової програми вона з'явилася в маленькій чорній сукні, яка повинна бути в гардеробі кожної жінки. Незважаючи на лаконічний крій сукні, Скарлетт вирішила не перевантажувати образ, доповнивши його босоніжками на 12-сантиметровій шпильці, чорними сережками і декількома браслетами-ниточками, які вона не знімає навіть на червоних доріжках.
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