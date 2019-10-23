Останнім часом Скарлетт Йоханссон радує шанувальників частими появами на публіці, інтерв'ю та участю в шоу, пов'язаних з промотуром фільму «Чорна вдова».



21 жовтня актриса взяла судьба в зйомках вечірнього шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. У студії рейтингової програми вона з'явилася в маленькій чорній сукні, яка повинна бути в гардеробі кожної жінки. Незважаючи на лаконічний крій сукні, Скарлетт вирішила не перевантажувати образ, доповнивши його босоніжками на 12-сантиметровій шпильці, чорними сережками і декількома браслетами-ниточками, які вона не знімає навіть на червоних доріжках.



