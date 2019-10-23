Погода, Новости, загрузка...
Новий і дуже стильний вихід Кім Кардашьян у світ (Фото)
23.10.2019 20:58
Пару днів назад Кім відзначила день народження. Зірці виповнилося 39 років! Грандіозної вечірки з нагоди свята вона не влаштовувала - замість цього зібрала друзів і рідних на невелику домашню вечерю. А Каньє вирішив влаштувати дружині справжній сюрприз і пожертвував 1 мільйон доларів благодійним організаціям, які працюють над тюремною реформою.

А сьогодні Кім вже вирушила у справах. Папараці сфотографували зірку в Каліфорнії. І ми просто в захваті від її образу. Для виходу Кім вибрала леопардовий топ і чорну спідницю.

0892_5eb1124bdf77110c828f1ff378f8068b_ce_2333x1555x0x0_cropped_740x3_fittedblur_xppk.jpg (51.59 Kb)

3288_5eb1124bdf77110c828f1ff378f8068b_ce_2333x1555x0x0_cropped_740x3_fittedblur_xppkir.jpg (91.41 Kb)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 