Пару днів назад Кім відзначила день народження. Зірці виповнилося 39 років! Грандіозної вечірки з нагоди свята вона не влаштовувала - замість цього зібрала друзів і рідних на невелику домашню вечерю. А Каньє вирішив влаштувати дружині справжній сюрприз і пожертвував 1 мільйон доларів благодійним організаціям, які працюють над тюремною реформою.



А сьогодні Кім вже вирушила у справах. Папараці сфотографували зірку в Каліфорнії. І ми просто в захваті від її образу. Для виходу Кім вибрала леопардовий топ і чорну спідницю.







