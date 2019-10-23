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У Мережі розкритикували фільм про принца Гаррі і Меган Маркл
23.10.2019 23:46
Британський кореспондент Euronews Вінсент МакАвіней опублікував цікаві дані: більше, ніж 20 тис. читачів MailOnline вкрай негативно відреагували на документальний фільм про південноафриканський тур герцогів Сассекських.

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Найбільш рейтингові коментарі містять висловлювання про те, що королівська пара переслідує громадськість (мається на увазі позови в суд) заради своєї вигоди!

Розповідь про щасливу молоду сім'ю, життя якої може перетворитися на кошмар через обвинения преси, здавалося б, повинна викликати співчуття. Однак документальний фільм про Гаррі і Меган викликав суперечливу реакцію в соціальних мережах.

Публічні скарги на власне життя, які дозволяють собі надзвичайно привілейовані особи, у багатьох користувачів соцмереж не викликають співчуття. Наприклад, користувач Фейсбуку Рут Шервуд-Кларк пише:

«Яка образа для звичайних людей! Мільйони людей, в тому числі і молоді мами, вкалюють по 50 годин на тиждень тільки для того, щоб прогодувати сім'ю, намагаються поєднувати виховання дітей, роботу по дому, готування, біганину по магазинах і т.д.».

Мартін Рендалл іронізує:

«Я її [Меган] розумію. Уявіть собі, як це важко - жити в шикарному будинку, в розкоші і подорожувати по всьому світу на приватному літаку за гроші платників податків».

«Так, напевно, це повинно бути жахливо... важко... бути заміжньою за мільярдером і вести не обтяжене ніякими турботами життя», - погоджується Марк Потілло в Фейсбуці.

Однак багато інших користувачів все-таки поставилися до проблем молодої сім'ї з розумінням:

«І ось ми бачимо, що гроші не приносять людині щастя», - пише в Фейсбуці Шантель Агуеро.

«Мені їх шкода - як молоду пару, яка тільки починає сімейне життя і намагається боротися з величезною кількістю упереджень. Я аплодую їм за їхню спробу говорити про психічне здоров'я і про расизм. І мені соромно за тих моїх співвітчизників, які засуджують їх. Живіть і дайте жити іншим», - пише Ліз Хенкінс.

Користувач соцмережі Берніс Уейк зазначає, що подібні інтерв'ю не допомагають вирішити проблему:

«Можливо, їм варто взяти до уваги пораду королеви-матері: ніколи не скаржтеся, ніколи не пояснюйте».

Багато користувачів висловили підтримку принцу Гаррі і особливо його дружині.

«Я впевнена, що вона дуже сильна, і принц Гаррі зробить все, щоб її захистити. Принцесі Діані довелося пройти через все одній», - пише в Фейсбуці Шафіза Амаріллс.

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