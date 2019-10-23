Британський кореспондент Euronews Вінсент МакАвіней опублікував цікаві дані: більше, ніж 20 тис. читачів MailOnline вкрай негативно відреагували на документальний фільм про південноафриканський тур герцогів Сассекських.







Найбільш рейтингові коментарі містять висловлювання про те, що королівська пара переслідує громадськість (мається на увазі позови в суд) заради своєї вигоди!



Розповідь про щасливу молоду сім'ю, життя якої може перетворитися на кошмар через обвинения преси, здавалося б, повинна викликати співчуття. Однак документальний фільм про Гаррі і Меган викликав суперечливу реакцію в соціальних мережах.



Публічні скарги на власне життя, які дозволяють собі надзвичайно привілейовані особи, у багатьох користувачів соцмереж не викликають співчуття. Наприклад, користувач Фейсбуку Рут Шервуд-Кларк пише:



«Яка образа для звичайних людей! Мільйони людей, в тому числі і молоді мами, вкалюють по 50 годин на тиждень тільки для того, щоб прогодувати сім'ю, намагаються поєднувати виховання дітей, роботу по дому, готування, біганину по магазинах і т.д.».



Мартін Рендалл іронізує:



«Я її [Меган] розумію. Уявіть собі, як це важко - жити в шикарному будинку, в розкоші і подорожувати по всьому світу на приватному літаку за гроші платників податків».



«Так, напевно, це повинно бути жахливо... важко... бути заміжньою за мільярдером і вести не обтяжене ніякими турботами життя», - погоджується Марк Потілло в Фейсбуці.



Однак багато інших користувачів все-таки поставилися до проблем молодої сім'ї з розумінням:



«І ось ми бачимо, що гроші не приносять людині щастя», - пише в Фейсбуці Шантель Агуеро.



«Мені їх шкода - як молоду пару, яка тільки починає сімейне життя і намагається боротися з величезною кількістю упереджень. Я аплодую їм за їхню спробу говорити про психічне здоров'я і про расизм. І мені соромно за тих моїх співвітчизників, які засуджують їх. Живіть і дайте жити іншим», - пише Ліз Хенкінс.



Користувач соцмережі Берніс Уейк зазначає, що подібні інтерв'ю не допомагають вирішити проблему:



«Можливо, їм варто взяти до уваги пораду королеви-матері: ніколи не скаржтеся, ніколи не пояснюйте».



Багато користувачів висловили підтримку принцу Гаррі і особливо його дружині.



«Я впевнена, що вона дуже сильна, і принц Гаррі зробить все, щоб її захистити. Принцесі Діані довелося пройти через все одній», - пише в Фейсбуці Шафіза Амаріллс.

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