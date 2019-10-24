61-річна Шерон Стоун взяла судьба в ефектній зйомці для обкладинки журналу. Легендарна голлівудська актриса зізналася, що з кожним роком стає красивішою і все більше любить своє тіло.



Зірка фільму «Основний інстинкт» стала героїнею обкладинки Alure. Для зйомки Шерон вибрала сміливий образ, одягнувши комбінезон без бра.



Актриса поділилася своїм баченням краси і ставленням до віку:



«Люди неймовірно недобрі. Вони думають, що якщо ви гарні, ви, мабуть, дурні, ви повинні бути дрібними. Якщо ви гарні, ми повинні змусити вас почувати себе маленьким або меншим. Кожній людині дано якийсь подарунок. І якщо краса - один з них, ми повинні прийняти її і насолоджуватися нею», - висловилася Шерон.









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