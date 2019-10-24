50-річна актриса і співачка стала зіркою червоної доріжки в Нью-Йорку. Дженніфер Лопес з'явилася на публіці в блискучій срібній сукні з відвертим розрізом.



Правда, червона доріжка була не справжньою - вона стала частиною зйомок однієї з сцен нового фільму з Джей Ло в головній ролі «Женись на мені» (Marry Me).



Пікантні розрізи з боків сукні показали, що зірка не стала надягати нижню білизну.



Стилісти зібрали волосся Лопес в елегантний пружний пучок і нанесли легкий макіяж. В якості прикрас були обрані улюблені актрисою сережки-кільця. Яскравий образ завершили босоніжки на платформі.







