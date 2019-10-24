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Дженніфер Лопес в сукні без нижньої білизни вийшла на червону доріжку
24.10.2019 06:21
50-річна актриса і співачка стала зіркою червоної доріжки в Нью-Йорку. Дженніфер Лопес з'явилася на публіці в блискучій срібній сукні з відвертим розрізом.

Правда, червона доріжка була не справжньою - вона стала частиною зйомок однієї з сцен нового фільму з Джей Ло в головній ролі «Женись на мені» (Marry Me).

Пікантні розрізи з боків сукні показали, що зірка не стала надягати нижню білизну.

Стилісти зібрали волосся Лопес в елегантний пружний пучок і нанесли легкий макіяж. В якості прикрас були обрані улюблені актрисою сережки-кільця. Яскравий образ завершили босоніжки на платформі.

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