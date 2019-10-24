|Дженніфер Лопес в сукні без нижньої білизни вийшла на червону доріжку
|24.10.2019 06:21
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Правда, червона доріжка була не справжньою - вона стала частиною зйомок однієї з сцен нового фільму з Джей Ло в головній ролі «Женись на мені» (Marry Me).
Пікантні розрізи з боків сукні показали, що зірка не стала надягати нижню білизну.
Стилісти зібрали волосся Лопес в елегантний пружний пучок і нанесли легкий макіяж. В якості прикрас були обрані улюблені актрисою сережки-кільця. Яскравий образ завершили босоніжки на платформі.
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