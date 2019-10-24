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Шарліз Терон зізналася, чому досі не заміжня
24.10.2019 06:57
44-річна Шарліз Терон стала обличчям нової обкладинки. Зірка фільму «Адвокат диявола» приміряла кілька зухвалих образів.

В інтерв'ю актриса поділилася своїм поглядом на сімейне життя. Шарліз розповіла, чому довгий час залишається самотньою.

«Не бери в голову», - такий основний девіз життя актриси.

Протягом усієї своєї кар'єри вона не прагнула відповідати ні чиїм очікуванням, і це стало її головним козирем.

Зірка також поділилася своїм поглядом на питання заміжжя:

«Я ніколи не хотіла заміж», - зізналася Шарліз.

Вона додала, що жінки, на її думку, занадто стурбовані цим питанням. Для Терон є нормою не відповідати загальноприйнятим стандартам.

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