|Шарліз Терон зізналася, чому досі не заміжня
|24.10.2019 06:57
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В інтерв'ю актриса поділилася своїм поглядом на сімейне життя. Шарліз розповіла, чому довгий час залишається самотньою.
«Не бери в голову», - такий основний девіз життя актриси.
Протягом усієї своєї кар'єри вона не прагнула відповідати ні чиїм очікуванням, і це стало її головним козирем.
Зірка також поділилася своїм поглядом на питання заміжжя:
«Я ніколи не хотіла заміж», - зізналася Шарліз.
Вона додала, що жінки, на її думку, занадто стурбовані цим питанням. Для Терон є нормою не відповідати загальноприйнятим стандартам.
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