44-річна Шарліз Терон стала обличчям нової обкладинки. Зірка фільму «Адвокат диявола» приміряла кілька зухвалих образів.



В інтерв'ю актриса поділилася своїм поглядом на сімейне життя. Шарліз розповіла, чому довгий час залишається самотньою.



«Не бери в голову», - такий основний девіз життя актриси.



Протягом усієї своєї кар'єри вона не прагнула відповідати ні чиїм очікуванням, і це стало її головним козирем.



Зірка також поділилася своїм поглядом на питання заміжжя:



«Я ніколи не хотіла заміж», - зізналася Шарліз.



Вона додала, що жінки, на її думку, занадто стурбовані цим питанням. Для Терон є нормою не відповідати загальноприйнятим стандартам.







