Лиза Анохина победила в двух номинациях на Instars-Awards 2019 В начале октября в Москве прошла церемония награждения премии Instars-Awards 2019, приуроченная ко дню рождения социальной сети Instagram. В мероприятии приняли участие многие популярные блогеры и артисты: TatarkaFM, NECHAEV, Люся Чеботина, Лиза Анохина, Helen Yes, Polina, Настя Годунова, Анет Сай. Юная актриса, певица и блогер-миллионник Лиза Анохина одержала победу сразу в двух номинациях: «Лучшие подростковые вайны» и «Лучший клип». Заметим, что именно создание вайнов, ориентированных на молодую аудиторию, затрагивающих злободневные и актуальные проблемы подростков, принесли Лизе массовую слава. Ранее в этом направлении творчества в социальных сетях преуспевали исключительно более взрослые блоггеры, и 12-летняя Лиза совершила настоящий прорыв (на момент выпуска первых вайнов ей было только 11). Также Лиза регулярно выпускает музыкальные треки и клипы, не переставая удивлять своих фанатов. Стильный и дерзкий клип на одну из недавних композиций «Ну такое» и принес артистке награду в номинации «Лучший клип». В настоящий момент клип уже собрал 1 млн просмотров на YouTube. А недавно Лиза пополнила свою дискографию треком «Игра», на которую выпустила лирик-видео. Новая композиция посвящена теме хейтинга в интернете. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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