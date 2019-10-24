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Гарна сім"я: Сергій Лазарєв поділився фото з дітьми
24.10.2019 20:12
Про те, що у Сергія Лазарєва є дочка, ми дізналися місяць тому. Співак зробив відверту заяву на шоу Лєри Кудрявцевої «Секрет на мільйон»:

«Микита не єдина моя дитина. Я завжди хотів велику сім'ю і завжди знав, що у мене будуть ще діти. Раніше у мене було одне сонце, а зараз у мене два сонця. Зараз я ще більше натхнений і окрилений. Цього не знає практично ніхто. Я знову вирішив зробити це таємно. Я хотів, щоб все спокійно було. Хочеться насолоджуватися життям, насолоджуватися сім'єю. У мене двоє дітей. У мене є доча», - зізнався артист.

І Сергій тепер публікує в Instagram не тільки знімки старшого сина Микити, а й дочки Ані. Ось і сьогодні співак виклав нове фото з дітьми. Потрібно відзначити, Микита і Аня дуже схожі!

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Допис, поширений Sergey Lazarev (@lazarevsergey)


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