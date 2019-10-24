Про те, що у Сергія Лазарєва є дочка, ми дізналися місяць тому. Співак зробив відверту заяву на шоу Лєри Кудрявцевої «Секрет на мільйон»:



«Микита не єдина моя дитина. Я завжди хотів велику сім'ю і завжди знав, що у мене будуть ще діти. Раніше у мене було одне сонце, а зараз у мене два сонця. Зараз я ще більше натхнений і окрилений. Цього не знає практично ніхто. Я знову вирішив зробити це таємно. Я хотів, щоб все спокійно було. Хочеться насолоджуватися життям, насолоджуватися сім'єю. У мене двоє дітей. У мене є доча», - зізнався артист.



І Сергій тепер публікує в Instagram не тільки знімки старшого сина Микити, а й дочки Ані. Ось і сьогодні співак виклав нове фото з дітьми. Потрібно відзначити, Микита і Аня дуже схожі!



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 24 Жов 2019 р. о 12:46 PDT

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура мене завжди допис зараз хотів Теги: діти та сім\'я