|Герцогиня в темі: Меган Маркл прикрасила обкладинку глянцю
|24.10.2019 23:34
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На обкладинку журналу, якому в цьому році виповнюється 310 років, потрапив знімок герцогині, зроблений в 2015-му році фотографом Дженіком Лораном. Свого часу це фото Меган прикрашало видання і сайт Bay Street Bull. Однак фоторедактори Tatler внесли корективи: вони прибрали з портрета золоті сережки.
Номер виходить в непростий для Макрл час. Зараз вона разом з принцом Гаррі веде боротьбу з пресою. Ці дії подружжя викликали неоднозначну реакцію у публіки, тому заголовок на обкладинці відповідний: «Проблема Меган. Вона підкорює чи розділяє?»
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