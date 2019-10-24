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Герцогиня в темі: Меган Маркл прикрасила обкладинку глянцю
24.10.2019 23:34
38-річна Меган Маркл - найбільш обговорювана персона останнім часом. У зв'язку з цим видання Tatler вибрало її героїнею свого ювілейного номера.

На обкладинку журналу, якому в цьому році виповнюється 310 років, потрапив знімок герцогині, зроблений в 2015-му році фотографом Дженіком Лораном. Свого часу це фото Меган прикрашало видання і сайт Bay Street Bull. Однак фоторедактори Tatler внесли корективи: вони прибрали з портрета золоті сережки.

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Номер виходить в непростий для Макрл час. Зараз вона разом з принцом Гаррі веде боротьбу з пресою. Ці дії подружжя викликали неоднозначну реакцію у публіки, тому заголовок на обкладинці відповідний: «Проблема Меган. Вона підкорює чи розділяє?»

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