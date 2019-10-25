93-річна Єлизавета II дуже незадоволена поведінкою 38-річної Меган Маркл і 35-річного принца Гаррі. Про це свідчать кадри із зустрічі королеви з Вищим комісаром Гренади в Великобританії кішів Грант.



Її Величність влаштувала аудієнцію у вітальні Букінгемського палацу. Там знаходиться столик, на якому Єлизавета II зберігає портрети членів сім'ї. Найбільш уважні помітили, що знімок герцогів Сассекських зник, і залишилися лише фото онуків королеви і кадр з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон.







Портрет Меган і Гаррі ще стояв на столику монарха в липні цього року. На кадрах із зустрічі Єлизавети II і Бориса Джонсона фото красується в білій рамці поруч з іншими.







Одні користувачі не побачили в відсутності фото таємного сенсу, порахувавши, що королева просто переставила знімок. Однак більшість впевнені, що таким чином Єлизавета II показала своє відношення до Меган і Гаррі після їх недавніх заяв про відносини в королівській родині і рішення боротися з пресою.

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