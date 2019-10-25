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Ксенія Собчак показала відео, на якому її син показує навики плавання
25.10.2019 06:59
37-річна Ксенія Собчак з радістю ділиться зворушливими деталями буднів мами. Сьогодні відома журналістка і телеведуча показала, як її син плаває у ванній.

Зірка опублікувала миле відео, на якому дворічний Платон приймає водні процедури. Малюк заливисто сміється і усміхається в камеру, явно насолоджуючись процесом. До речі, на Платона навіть не надіті надувні нарукавники, він сміливо плюскається в воді без краплі страху і тривоги. Все тому, що Ксенія з раннього віку водить дитину на плавання, де з досвідченим інструктором він вчиться триматися у воді і пірнати.


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