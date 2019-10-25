70-річний принц Уельський дуже засмучений поведінкою своїх синів, які відкрито заявили про свої напружені стосунки. Спадкоємець престолу вважає, що така поведінка дітей кидає тінь на його репутацію.



Нагадаємо, 35-річний принц Гаррі під час зйомок документального фільму зізнався, що між ним і 37-річним принцом Вільямом є розбіжності. Це одкровення наробило багато галасу. Публічні заяви герцога Сассекського про відносини в родині змусили не на жарт захвилюватися його рідних. Але найбільше засмучити його слова могли б принцесу Діану. За словами інсайдера, вона заповідала синам піклуватися один про одного.



Деякі британці звинувачують у ворожнечі знаменитих братів саме того, хто їх виховував. Тому батько Вільяма і Гаррі злий через конфлікт своїх синів. Він вважає, що це підриває його міжнародну репутацію.



«Принц Чарльз оскаженів від того, що сварка між принцом Гаррі і королівською сім'єю повністю підірвала роботу, яку він проводить за кордоном», - наводить слова королівського джерела видання The Sun.





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