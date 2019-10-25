38-річна Меган Маркл і 35-річний принц Гаррі взяли судьба в круглому столі в Віндзорському замку, темою якого стала гендерна нерівність.



Для виходу герцогиня Сассекська вибрала ефектний образ. Перед публікою Меган з'явилася в бордовому светрі з V-подібним вирізом і шкіряній спідниці Hugo Boss в тон. Фінальним штрихом образу стали червоні замшеві човники. Меган зробила стильну укладку, зібравши волосся на потилиці, і підкреслила очі темною підводкою.



У Віндзорський чертог подружжя приїхало на електромобілі, в черговий раз довівши свою любов до навколишнього середовища. Принц сам вів автомобіль, чим не міг не порадувати британців. Однак уважні гості звернули увагу, що спідниця герцогині зроблена з натуральної шкіри. Використання тваринного матеріалу суперечить переконанням Меган, тому нарівні з компліментами вона отримала і негативні відгуки.



«Серйозно? Спідниця зі шкіри ягняти - дуже хороший вибір для захисника природи і тварин», - пишуть в Twitter.

















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