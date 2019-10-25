|Фотофакт: Адель помітно схудла після розлучення з чоловіком
|25.10.2019 23:58
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Папараці «зловили» виконавицю хіта Rolling in the deep під час святкування дня народження репера Drake. Музикант відзначав свій день народження в Goya studios в Голлівуді. На вечірку були запрошені багато зірок: Снуп Дог, Future, Кріс Браун, Пі Дідді та інші. У своєму Instagram Адель поділилася лише одним фото з вечірки. Вона показала свій яскравий макіяж з чорними стрілками і нюдовою помадою. Співачка зібрала волосся у високу зачіску в стилі 80-х і прикрасила вуха масивними сережками, посипаними діамантами.
У мережі з'явилися і інші знімки, на яких відображена співачка в розкішному вбранні. Для вечірки Адель вибрала оксамитове плаття в підлогу з відкритими плечима.
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