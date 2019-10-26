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Меган Маркл "нарвалася" на нову серію звинувачень від старшої сестри
26.10.2019 05:12
38-річну Меган Маркл атакують з усіх боків: преса, публічні люди, а тепер ще й кровні родичі. 54-річна сестра герцогині по батькові звинуватила її в лицемірстві.

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Родичі Меган не дають їй спокою з моменту початку її роману з принцом Гаррі. Саманта Маркл вирішила підхопити хвилю критики на адресу знаменитої родички і підлити масла в вогонь. Вона виступила на телебаченні з гнівним зверненням до герцогині Сассекської, пригадавши слова Меган про те, що ніхто не подбав про її стан після вагітності.

«Як вона посміла сказати, щось на зразок: «Приємно знати, що хтось переживає, чи в порядку я». А ти сама питала, як поживає батько після двох серцевих нападів?», - заявила Саманта в ефірі програми Inside Edition.

Вона назвала «сміховинною» поведінку Маркл, яка з «мільйонами доларів і приватними літаками» скаржиться на тяжке життя. Саманта також відповіла всім, хто вважає її несправедливою по відношенню до сестри:

«Говорити правду - не означає бути злим», - висловилася старша дочка Томаса Маркла.

У сестри герцогині все ж знайшлося кілька теплих слів на адресу родини Сассекських. Адресовані вони були п'ятимісячному племіннику Арчі:

«Він чудовий і схожий на Гаррі», - зазначила Саманта.

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