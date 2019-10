Здається, депресія Селени позаду і співачка готова повернутися в стрій.



Вона випустила відразу два кліпи на пісні Look At Her Now і Lose You To Love Me, а тепер папараці сфотографували Гомес в Лос-Анджелесі по дорозі на зустріч. І замість звичних уже толстовок Селена з'явилася на публіці в сексуальному чорному піджаку з глибоким декольте.