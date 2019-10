Селена Гомес днями випустила нові треки Lose You To Love Me і The Heart Wants What It Wants, і в Мережі впевнені: вона присвятила їх своєму екс-бойфренду Джастіну Біберу. Вони, нагадаємо, були разом з 2010-го і то розлучалися, то знову сходилися до 2017 року, а потім, влітку 2018-го Джастін зробив пропозицію Хейлі Бібер і зараз щасливий в шлюбі з нею.







У шоу Райана Сікреста Селена розповіла:



«Я збиралася випустити ці пісні ще два роки тому, але зараз для них ідеальний момент. У мене був час пройти через все те, що я відчувала, розібратися в собі, і зараз я думаю, що я така далека від тієї, ким була рік тому. Для мене ці треки - завершення довгої, але красивої глави. Я зберегла в пам'яті краще, що було».



А на запитання ведучого про Джастіна з Хейлі вона зізналася:



«Було б нерозумно з мого боку говорити, що я не переживала. Але зараз я відчуваю тільки полегшення, адже пройшло стільки часу».

