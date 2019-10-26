|Кім Кардашьян і Каньє Вест знову сваряться через старшу дочку
|26.10.2019 23:07
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Правда, і в раю бувають проблеми. Днями Кім презентувала свою косметику KKW Beauty в одному з косметичних магазинів Нью-Йорку і зізналася в розмові з журналістами, що Каньє забороняє їх 6-річній доньці Норт фарбуватися й носити укорочені топи!
«Ми постійно боремося з ним через це. Він не розуміє, що це природне бажання Норт, коли вона бачить, як фарбується або одягається її мама. Після того, як він став християнином і почав вивчати віру, він сильно змінився в поглядах на такі речі, як макіяж або зовнішній вигляд».
Тільки недавно, до речі, Каньє розповідав в реаліті KUWTK, що його бентежать відверті образи дружини!
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