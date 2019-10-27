«Порушення авторських прав» - часта стаття витрат зірок. Як повідомляє американська преса, Емілі Ратажковскі в даний час проходить з цього питання в суді.







Пару тижнів тому 28-річна модель опублікувала фотографію себе з букетом квітів в Інстаграмі. І все б нічого, але цей кадр був зроблений професійним папараці Робертом О'Нілом, який стверджує, що Емілі не сплатила йому за нього ні цента, тому вимагає стягнути з «злодійки на фото» 150 тисяч доларів. Модель не ліцензувала знімок належним чином і не просила його дозволу на розміщення в своєму акаунті. Від офіційних коментарів Емілі поки утрималася.



Це не перший раз, коли О'Ніл намагається струсити із знаменитостей гроші за використання зображень без належних коштів. У вересні цього року він подав позов проти моделі Джіджі Хадід за фотографію Зейна Маліка, яку та опублікувала в Інстаграмі. В аналогічному випадку фотограф заявив, що Хадід не мала повноважень на поширення зображення і не прописала його ім'я під знімком.

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