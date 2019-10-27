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Татьяна Навка везет в Минск мюзикл на льду «Руслан и Людмила»
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27.10.2019 21:17
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Татьяна Навка везет в Минск мюзикл на льду «Руслан и Людмила»
Восемь тонн декораций, 120 сценических образов и сложные трюки на льду — в конце ноября Татьяна Навка представит в Минске мюзикл «Руслан и Людмила», сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» организаторы.
Главные роли исполняют сама Навка (Людмила) и Петр Чернышев (Руслан).
Напомним, ранее сообщалось, что из-за болезни супруги Анастасии Заворотнюк Чернышев отказался от участия в шоу. Тем не менее на сайте «Навка-шоу» заявлено, что в ближайших выступлениях партию Руслана исполнит именно Петр Чернышев. Речь о заменах не идет. Подтверждение поклонники артиста смогут получить уже 31 октября во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
В главных ролях мюзикла на льду также задействованы мировые звезды фигурного катания, олимпийские чемпионы и победители международных соревнований: Маргарита Дробязко (Наина), Повилас Ванагас (Финн), Виктор Петренко (князь Владимир), Артур Гачинский (Рогдай), Юко Кавагути (Рыбачка), Александр Смирнов (Ратмир).
Интересно, что главных героев озвучили звезды российской эстрады: Людмилу — Ани Лорак, Руслана — Александр Панайотов, а Черномора — король российской поп-сцены Филипп Киркоров.
Волшебный мир пушкинской сказочной поэмы создают на льду 8 т декораций: это и парящий в небесах злой волшебник Черномор, и говорящая голова могучего воина, и мрачные леса, и волшебные дворцы.
Особого интереса зрителей заслуживают костюмы — большая часть сшита и декорирована вручную трудом 30 мастеров. Всего вышло 120 ярких сценических образов.
Как появилась идея ледового мюзикла? Т. Навка признается, что на такой масштабный проект решилась только благодаря дочери.
— В какой-то момент, читая младшей дочке «Руслана и Людмилу», я поняла, что на льду это многогранное, глубокое произведение будет выглядеть просто волшебно. Согласна, что оно совсем не простое, следовательно мне было очень важно сделать сказку интересной и понятной как детям, так и взрослым. Надеюсь, с таким звездным составом фигуристов и музыкантов сказка будет раскрыта с новой стороны, сохранив при этом неповторимый пушкинский колорит. Настолько, чтобы после шоу каждому зрителю захотелось взять в руки книгу и подарить удивительный мир чтения себе, своим детям, внукам, помочь им осознать всю значимость классики в обретении опыта, художественного вкуса, духовности, — сказала именитая спортсменка.
Мюзикл представят в «Минск-Арене» 30 ноября в 11:00 и 15:00.
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