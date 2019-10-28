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Кім Кардашьян і Каньє Вест стоять в черзі за попкорном
28.10.2019 00:43
На вихідних Кім і Каньє вирушили на ланч в Нью-Йорку. Судячи з усього, відзначати вихід нового альбому репера, який він обіцяв випустити ще 2 місяці тому!

Для виходу Кім вибрала шкіряний костюм з ляпасами бренду чоловіка, а Каньє знову повністю в денімі і в кросівках Yeezy.

І вже через кілька годин зірок помітили фанати в кінотеатрі: вони купили квитки на фільм репера, присвяченому новому альбому Jesus is King. І вони стояли в черзі за попкорном! На знімках Каньє дуже мило обіймає Кім, поки вона розплачується. Шкода, обличчя касира на знімках не видно.

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