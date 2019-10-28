У Кейт і Вільяма історія любові, як з казки: вони одружилися в квітні 2011 року. Через два роки у пари народився первісток - принц Джордж, ще через два роки на світ з'явилася їхня дочка Шарлотта, а в квітні минулого року Міддлтон стала мамою втретє - Кейт народила чоловікові сина Луї.



Але не всі знають, що пара познайомилася ще під час навчання в University of St. Andrews в Шотландії. І, як розповіла Кеті Ніколсон у своїй новій книзі «Кейт: Майбутня королева», в 2007 році тоді ще майбутні чоловік і жінка уклали справжнісінький шлюбний пакт! Згідно з ним, Кейт і Вільям домовилися, що у них буде троє дітей і всі проблеми вони будуть завжди вирішувати разом. Правда, відразу після цього вони посварилися, але вже через пару місяців знову зійшлися і більше не розлучалися!





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