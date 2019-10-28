|Ми здивовані: Кейт Міддлтон уклала шлюбний контракт з принцом Вільямом
|28.10.2019 23:04
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Але не всі знають, що пара познайомилася ще під час навчання в University of St. Andrews в Шотландії. І, як розповіла Кеті Ніколсон у своїй новій книзі «Кейт: Майбутня королева», в 2007 році тоді ще майбутні чоловік і жінка уклали справжнісінький шлюбний пакт! Згідно з ним, Кейт і Вільям домовилися, що у них буде троє дітей і всі проблеми вони будуть завжди вирішувати разом. Правда, відразу після цього вони посварилися, але вже через пару місяців знову зійшлися і більше не розлучалися!
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