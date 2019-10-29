|Юна мільярдерка Кайлі Дженнер у вбранні за 6 тисяч доларів (Фото)
|29.10.2019 01:13
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Кайлі частенько радує свою 149 мільйонну аудиторію в соціальній мережі новими знімками. Вчора модель виклала фото, на якому позує в суперобтислій шкіряній сукні. До слова, плаття від бренду CHRISTIAN COWAN зовсім не дешеве, як, власне, і весь її одяг. Воно обійшлося знаменитості в 4,5 тисячі доларів. А образ Дженнер доповнила такими ж шкіряними туфлями від Balenciaga за 1,5 тисячі доларів.
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