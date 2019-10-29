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Юна мільярдерка Кайлі Дженнер у вбранні за 6 тисяч доларів (Фото)
29.10.2019 01:13
Кайлі Дженнер - одна з найпопулярніших зірок в Instagram. Більше підписників тільки у Кріштіану Роналду, Аріани Гранде, Селени Гомес, Дуейна «Скелі» Джонсона і Кім Кардашьян.

Кайлі частенько радує свою 149 мільйонну аудиторію в соціальній мережі новими знімками. Вчора модель виклала фото, на якому позує в суперобтислій шкіряній сукні. До слова, плаття від бренду CHRISTIAN COWAN зовсім не дешеве, як, власне, і весь її одяг. Воно обійшлося знаменитості в 4,5 тисячі доларів. А образ Дженнер доповнила такими ж шкіряними туфлями від Balenciaga за 1,5 тисячі доларів.

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Допис, поширений Kylie ✨ (@kyliejenner)


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