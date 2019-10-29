|Селена Гомес відверто розповіла про свої нові стосунки
|29.10.2019 07:10
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Селена поділилася, якими вона бачить свої майбутні відносини:
«Я хочу, щоб відносини були реальні, щоб вони не були схожі на якусь залежність. Я думаю, коли ти стаєш старшим, ти знаходиш людину, яка дійсно тобі підходить, з якою ви на одній хвилі», - сказала співачка.
А вчора Селена виклала фото з трьома подругами в Instagram і написала:
«Я святкую нову главу у своєму житті в колі друзів. Це дуже багато значить для мене!»
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