Опубликован рейтинг самых страшных сериалов в истории кино В списке оказались «Секретные материалы», «Настоящий детектив» и 1959 года выпуска «Сумеречная зона» Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг 30 самых страшных сериалов в истории кино. Возглавил список сериал «Твин Пикс» (Twin Peaks). «Твин Пикс» - результат творческого сотрудничества режиссеров Дэвида Линча и Марка Фроста. Сериал рассказывает о расследовании агентами ФБР убийства девушки по имени Лора Палмер, совершенного в провинциальном городке. Оригинальный сериал снимался в 1990 – 1991 годах, продолжение истории вышло на экраны в 2017-м. На второе место рейтинга обозреватели журнала поставили «Сумеречную зону» (The Twilight Zone, 1959), снятую Родом Серлингом в далеком 1959-м. На третье – историю о людоеде Ганнибале Лектере (Hannibal, 2013-2015) Брайана Фуллера. Также в список вошли «Секретные материалы» (The X-Files, 1993-2002, 2016-2018), «Настоящий детектив» (True Detective), а замкнул первую десятку сериал «Ходячие мертвецы» (The Walking Dead). Ранее в понедельник, 28 октября стало известно, что автор «Твин Пикса» Дэвид Линч был удостоен почетного «Оскара» за заслуги перед киноиндустрией. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



