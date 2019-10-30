Цього року Каньє Вест серйозно захопився релігією: репер пропагує відмову від сексу і навіть почав проводити недільні служби. В інтерв'ю на радіо Apple Beats 1 він розповів, що «з Божою поміччю зміг перемогти речі, які володіли мною». Тепер Каньє планує створити свою церкву (в США це звичайна справа) і балотуватися на пост президента США в 2024! Правда, такі зміни відбилися на сім'ї репера.



Тепер він не тільки критикує відверті виходи своєї дружини Кім Кардашьян, а й забороняє надягати короткі сукні своїм донечкам. Але, мабуть, такі правила розділяє тільки репер. Кім не згодна з «нововведеннями» чоловіка і поділилася з підписниками новим фото.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 28 Жов 2019 р. о 6:48 PDT



Модний наряд дівчинки зібрав майже два мільйони лайків.

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