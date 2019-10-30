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Хто краще виглядає: Дженніфер Еністон і Різ Візерспун на прем"єрі серіалу
30.10.2019 06:16
Джен Еністон і Різ Візерспун дружать більше 15 років: вони познайомилися на знімальному майданчику «Друзів», де грали сестер, а зараз на екрани виходить новий серіал «Ранкове шоу», в якому актрисам дісталися головні ролі.

Прем'єра проекту запланована на 1 листопада, а поки Джен і Різ радують шанувальників спільними виходами у рамках промотуру.

Минулого тижня вони дали інтерв'ю на шоу Access Hollywood, а днями папараці зняли їх по дорозі на програму Good Morning America (Джен була в білому, а Різ - в червоній сукні), а пізніше вони з'явилися на прем'єрі «Ранкового шоу» в Лінкольн-центрі в Нью-Йорку в чорних облягаючих сукнях.

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