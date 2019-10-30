|Кейт Міддлтон вирішила помиритися з Меган Маркл заради королеви
|30.10.2019 21:09
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Влітку дві королівські сім'ї публічно розділили свою роботу. Меган з чоловіком покинули королівський фонд Кейт і Вільяма, а Міддлтон розпорядилася прибрати будь-яку згадку про герцогах Сассекських зі своїх проектів.
Після виходу фільму «Гаррі і Меган: африканська подорож» на неї посипалися докори від відомих телевізійних особистостей, а також масове громадське несхвалення. На тлі цього Кейт Міддлтон вирішила проявити мудрість і забути колишні образи.
Приближений до королівської сім'ї Філ Дампір заявив, що Кейт має намір допомогти Гаррі і Меган впоратися з труднощами, які добре знайомі і їй самій. Вона намагається повернути колишню дружбу їх пар і возз'єднатися.
«Кейт щосили намагається зібрати всіх разом і допомогти. Ніхто з них не хоче підводити королеву, тому вона намагається виправити ситуацію. Міддлтон зателефонувала Маркл і поспілкувалася з нею. Їй стало шкода Меган, яка бореться з проблемами», - цитує автора королівських книг Express.
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