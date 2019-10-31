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"Мати драконів" Емілія Кларк представила свій новий фільм
31.10.2019 20:42
Кілька днів тому Емілія Кларк відзначила свій день народження. Свої 32 вона зустріла в статусі однієї з найкрасивіших актрис сучасності! І тепер є шанс, що Емілія стане однією з найбільш затребуваних актрис романтичних комедій!

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Папараці помітили Кларк в Нью-Йорку після шоу Good Morning America, де вона представила фільм «Різдво для двох» (Кларк зіграла в ньому одну з головних ролей). За сюжетом, головна героїня Кейт працює в магазині різдвяних товарів, зловживає алкоголем і давно не переживає за власнуе життя. Але все змінюється після знайомства з милим хлопцем Томом.

До речі, прем'єра фільму відбудеться вже в листопаді!

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