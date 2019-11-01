44-річна Анджеліна Джолі потрапила в об'єктиви папараці на шопінг в Іспанії. Актриса купила подарунки дітям, а заодно продемонструвала образ на кожен день.



Зірка фільму «Чаклунка» для повсякденних виходів обирає комфортні елегантні наряди. У колірній гамі вона обирає безпрограшні варіанти: білий, чорний або, як на цей раз, бежевий. Анджеліна склала образ з трикотажного кардигану пісочного кольору з глибоким декольте і спідниці-максі з того ж матеріалу.











Судячи з гігантського бегемота в руках актриси, вона вирішила побалувати дітей, які приїхали разом з нею в Іспанію. Днями папараці «зловили» всю сім'ю на традиційному спільному шопінгу.