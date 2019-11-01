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Кейт Міддлтон зізналася, що вона ненавидить у своєму житті
01.11.2019 06:15
Кейт Міддлтон, як представниця королівської сім'ї, зобов'язана виконувати безліч функцій. Однак є особливість здоров'я, яка багато в чому її обмежує.

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У дружини 37-річного принца Вільяма алергія на коней. Якщо для звичайної людини такий стан справ практично не є проблемою, то для представника монаршої сім'ї це приносить певні труднощі.

Представники аристократів з раннього віку вчаться їздити на конях, беруть судьба в змаганнях і спостерігають за ними. Участь в перегонах займає особливе місце серед традиційних захоплень монархів. Принци Вільям і Гаррі з задоволенням відвідують подібні заходи.

Для Кейт Міддлтон судьба в таких «забавах» може стати справжніми тортурами - їй складно знаходитися поряд з кіньми. Герцогиня Кембриджська намагається спостерігати за змаганнями здалеку, щоб не спровокувати негативну реакцію свого організму на алерген. Під час чергової гри представників королівської сім'ї в поло Кейт помітили в стороні від загальних веселощів. Вона сиділа в наметі неподалік. Австралійська письменниця Кеті Летт поцікавилася причиною такого усамітнення.

«Я буду обговорювати гру в найдрібніших деталях пізніше. У мене алергія на коней», - цитує слова Кейт видання Express.

Герцогиня ніколи не вчилася верховій їзді і не має особливої прихильності до коней, на відміну від інших членів монаршої родини.

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