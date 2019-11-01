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Це треба побачити! Найсексуальніша зйомка Кендіс Свейнпол
01.11.2019 06:53
На Тиждень моди в Парижі Кендіс не претендує, а всього лише хоче завоювати всі пляжі світу. Прибережна океанська лінія для південноафриканської супермоделі краще будь-якого подіуму. Так, гарячі фотографії нової рекламної кампанії її бренду купальників Tropic of С здатні розтопити сніг. Мама двох дітей демонструє (і досить відверто!) досконале тіло в крихітних бікіні. Тема нової лінійки - Африка і типові для савани відтінки і принти, як, наприклад, ці зміїні мікрокупальники.

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