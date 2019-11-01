|Вагітна Ешлі Грем розповіла про секс і плани на майбутнє
|01.11.2019 08:08
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ПРО СЕКС
Я вірю, що секс дійсно корисний для здоров'я. Ми з чоловіком намагаємося частіше займатися любов'ю, тому що це піднімає настрій і впливає на загальний тонус життя. Я відчуваю себе щасливішою, енергійнішою і активнішою... і не хочу цього приховувати.
ПРО ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ
Нещодавно я запустила власний проект «Велика справа», в якому проводжу інтерв'ю з найцікавішими і харизматичними людьми. Мені важливо доносити до аудиторії, що найголовніше - бути собою і ніколи собі не зраджувати, ставитися до життя простіше і з інтересом. Впевнена, що підкасти - це нове телебачення мого покоління, і вони здатні перевернути світ.
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