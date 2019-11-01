|Новий скандал з малолітньою дочкою Олі Полякової
|01.11.2019 08:26
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Маша опублікувала в своєму Instagram-акаунті рекламу магазину норкових шуб, наразившись на шквал критики в мережі.
"Допоможіть вибрати шубку, яка вам найбільше подобається, я особисто не можу вирішити, врятуйте, будь ласка!" - написала Маша і опублікувала фото десяти шуб.
Підписники Маші Полякової розкритикували її за цю рекламу: комусь не сподобалося, що 14-річна дівчина вдягає шуби, які її старять, а хтось обурився тим, що вона рекламує шуби з натурального хутра.
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