Юна Маша в свої ранні роки вже знає, як заробляти гроші. Про це якось в інтерв'ю розповіла її зіркова мама, Оля Полякова, мовляв донечка в Інстаграмі робить рекламу і отримує за це нові речі від рекламодавців.



Маша опублікувала в своєму Instagram-акаунті рекламу магазину норкових шуб, наразившись на шквал критики в мережі.



"Допоможіть вибрати шубку, яка вам найбільше подобається, я особисто не можу вирішити, врятуйте, будь ласка!" - написала Маша і опублікувала фото десяти шуб.















Підписники Маші Полякової розкритикували її за цю рекламу: комусь не сподобалося, що 14-річна дівчина вдягає шуби, які її старять, а хтось обурився тим, що вона рекламує шуби з натурального хутра.











