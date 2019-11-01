|Меган Маркл шокує громадськість: Я не хочу, щоб мене любили
|01.11.2019 21:35
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«Меган Маркл і принц Гаррі вже жісали людей обробленими фотографіями свого сина Арчі. Ось вони знову поділилися в Instagram декількома знімками з претензією на художність», - так прокоментував таблоїд Mirror публікацію однієї з перших фотографій новонародженого.
У свою чергу, Меган Маркл в недавньому інтерв'ю зізналася, що, незважаючи на свій статус, вона навряд чи потребує титулів. Маркл заявила, що «не хоче, щоб люди її любили», замість цього прагне бути почутою. Особливо коли говорить про проблеми суспільства.
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