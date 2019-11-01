Герцогиня Сассекська стала головним антигероєм британських таблоїдів. Дивно, бо два роки тому преса зустрічала її з великою симпатією, а тепер Меган атакують буквально кожен день. Її критикують за ремонт будинку, зовнішній вигляд, поведінку на публіці і навіть ведення соціальних мереж.







«Меган Маркл і принц Гаррі вже жісали людей обробленими фотографіями свого сина Арчі. Ось вони знову поділилися в Instagram декількома знімками з претензією на художність», - так прокоментував таблоїд Mirror публікацію однієї з перших фотографій новонародженого.



У свою чергу, Меган Маркл в недавньому інтерв'ю зізналася, що, незважаючи на свій статус, вона навряд чи потребує титулів. Маркл заявила, що «не хоче, щоб люди її любили», замість цього прагне бути почутою. Особливо коли говорить про проблеми суспільства.





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