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Алессандра Амбросіо в сукні без білизни вийшла у світ (Фото)
02.11.2019 07:53
У Голлівуді пройшла вечірка в рамках святкування Хелловіну. Зіркою вечора стала 38-річна Алессандра Амбросіо.

Модель вибрала для заходу образ сексуальної вампірші. Вона одягла чорну сукню з відвертими вирізами, які продемонстрували не тільки жіночні форми зірки, але і відсутність білизни. Провокаційний look Алессандра доповнила туфлями на високій платформі.

Колишній «ангел» Victoria's Secret уклала волосся в крупні локони. Яскравий макіяж, лінзи і вампірські ікла надали образу зловісніть.

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