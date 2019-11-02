|Алессандра Амбросіо в сукні без білизни вийшла у світ (Фото)
|02.11.2019 07:53
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Модель вибрала для заходу образ сексуальної вампірші. Вона одягла чорну сукню з відвертими вирізами, які продемонстрували не тільки жіночні форми зірки, але і відсутність білизни. Провокаційний look Алессандра доповнила туфлями на високій платформі.
Колишній «ангел» Victoria's Secret уклала волосся в крупні локони. Яскравий макіяж, лінзи і вампірські ікла надали образу зловісніть.
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