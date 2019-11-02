Погода, Новости, загрузка...
Це так романтично: Орландо Блум зізнався в коханні Кеті Перрі
02.11.2019 22:44
Співачці Кеті Перрі виповнилося 35 років. Зірка відсвяткувала свій ювілей в Єгипті, куди вирушила разом з 42-річним бойфрендом Орландо Блумом.

Закохані відвідали піраміди, які входять в число восьми чудес світу.

Кеті і Орландо поділилися яскравими знімками в Instagram. Вони відображені на тлі місцевих пейзажів. Іменинниця також розповіла давню легенду. За переказами, єгиптяни були впевнені, що для того, щоб потрапити в загробний світ, потрібно володіти серцем, чия вага не перевищує ваги пера.

«Мама називала мене пір'ям ще з дитинства і я сподіваюся, що після всього сказаного і зробленого мною, моє серце таке ж легке, як і я. Це 35», - закінчила свою розповідь Кеті.

9408_0ppa.jpg (30.78 Kb)

Орландо теж опублікував ніжне фото зі співачкою. У підписі він романтично зізнався їй у коханні.

«Це все одно, що дивитися в космос. Єгипетська магія відкрила моє серце для ще більшої любові до неймовірної жінки, до мого Скорпіона», - написав голлівудський актор.

3500_0ppapr.jpg (.39 Kb)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 