Співачці Кеті Перрі виповнилося 35 років. Зірка відсвяткувала свій ювілей в Єгипті, куди вирушила разом з 42-річним бойфрендом Орландо Блумом.



Закохані відвідали піраміди, які входять в число восьми чудес світу.



Кеті і Орландо поділилися яскравими знімками в Instagram. Вони відображені на тлі місцевих пейзажів. Іменинниця також розповіла давню легенду. За переказами, єгиптяни були впевнені, що для того, щоб потрапити в загробний світ, потрібно володіти серцем, чия вага не перевищує ваги пера.



«Мама називала мене пір'ям ще з дитинства і я сподіваюся, що після всього сказаного і зробленого мною, моє серце таке ж легке, як і я. Це 35», - закінчила свою розповідь Кеті.







Орландо теж опублікував ніжне фото зі співачкою. У підписі він романтично зізнався їй у коханні.



«Це все одно, що дивитися в космос. Єгипетська магія відкрила моє серце для ще більшої любові до неймовірної жінки, до мого Скорпіона», - написав голлівудський актор.





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