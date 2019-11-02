|Це так романтично: Орландо Блум зізнався в коханні Кеті Перрі
|02.11.2019 22:44
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Закохані відвідали піраміди, які входять в число восьми чудес світу.
Кеті і Орландо поділилися яскравими знімками в Instagram. Вони відображені на тлі місцевих пейзажів. Іменинниця також розповіла давню легенду. За переказами, єгиптяни були впевнені, що для того, щоб потрапити в загробний світ, потрібно володіти серцем, чия вага не перевищує ваги пера.
«Мама називала мене пір'ям ще з дитинства і я сподіваюся, що після всього сказаного і зробленого мною, моє серце таке ж легке, як і я. Це 35», - закінчила свою розповідь Кеті.
Орландо теж опублікував ніжне фото зі співачкою. У підписі він романтично зізнався їй у коханні.
«Це все одно, що дивитися в космос. Єгипетська магія відкрила моє серце для ще більшої любові до неймовірної жінки, до мого Скорпіона», - написав голлівудський актор.
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