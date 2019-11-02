На спільних фотографіях спадкоємці герцогів Кембриджських здаються дуже доброзичливими один з одним, проте в реальності все не так гладко. Шестирічний Джордж і чотирирічна Шарлотта частенько не ладнають між собою. Причини для цього виявилися цілком актуальними для дітей їхнього віку.







Наближене до королівського подружжя джерело розповіло про те, що Джордж і Шарлотта часто сперечаються, бо не можуть поділити улюблені іграшки.



«Вони сваряться через всякі дурниці на кшталт іграшок або програм, які хочуть подивитися по телевізору», - цитує інсайдера Express.



Джерело припустило, що основа конфліктів спадкоємців 37-річних Кейт Міддлтон і принца Вільяма лежить в різниці їх характерів. Шарлотта - впевнена в собі пустунка, яка любить бути в центрі уваги.







А ось принц Джордж має м'який і спокійний характер:



«Джордж більш закритий, хоча останнім часом він починає вибиратися зі своєї шкаралупи. Він доглядає за молодшими братом і сестрою, і вже демонструє якості відмінного лідера», - каже інсайдер.







Наймолодшого спадкоємця Кейт і Вільяма - півторарічного принца Луї - королівський інсайдер назвав «маминим улюбленим синочком».













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