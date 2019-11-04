Нагадаємо, влітку цього року у співачки з'явився новий бойфренд. Ані Лорак почала зустрічатися з саунд-продюсером лейблу Black Star Єгором Глібом. До речі, пара познайомилася на роботі - Єгор написав для зірки пісню «Сопрано».



В інтерв'ю ОК Ані Лорак розповіла про свої нові стосунки:



«Ми багато в чому схожі, єдине - я публічна людина, а він - ні, він дуже закритий, намагається особливо ніде зі мною не з'являтися. Звичайно, він приїжджає, підтримує мене, я потребую його підтримки і рада, коли він зі мною. Нам завжди весело, ми завжди сміємося, ми завжди слухаємо музику класну, ми завжди на одній хвилі, нам завжди є про що поговорити. Бути разом не десь «на картинці», а бути разом по-справжньому - ось що важливо...».





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