Погода, Новости, загрузка...
Майлі Сайрус влаштувала еротичну зйомку з новим бойфрендом
04.11.2019 21:17
На Хелловін Майлі Сайрус показала результати спільної еротичної фотосесії з новим бойфрендом. Перед камерами закохані з'явилися в сексуальних образах з шкіряними куртками. У підписі закохані пояснили, що перевтілилися в знаменитого співака Біллі Айдола і його колишню дружину Перрі Лістер. Крім того, для фото Майлі Сайрус також позувала у спокусливій нижній білизні і панчохах. А ось її бойфренд Коді Сімпсон просто продемонстрував ідеальний торс.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Cody Simpson (@codysimpson)



Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)



Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 